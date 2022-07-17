«Торпедо» — «Сочи»: ставка Эдуарда Мора на матч первого тура Российской Премьер-Лиги

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч РПЛ «Торпедо» — «Сочи».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.80.

«Конечно, для «Торпедо» это очень важный матч. Как правило, после выхода в Премьер-Лигу команды свои первые игры проводят по-особенному.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Сочи» с коэффициентом 3.84.

«Торпедо» хорошо выглядело в прошлом сезоне. Команда усилилась, но не такими уж яркими новичками. В основном это футболисты из первого дивизиона. В том числе взяли троих ребят из «СКА-Хабаровск». Зная Бородюка, думаю, что команда будет много обороняться и играть на результат.



Что касается «Сочи», то команда выжала свой максимум в прошлом сезоне. Но по окончании чемпионата «Сочи» покинули главный тренер и лучшие футболисты. Кассьерра и Родриго перешли в «Зенит». Безусловно, потери скажутся на команде. А новый тренер будет её перестраивать.



Я вообще не уверен, что «Сочи» — фаворит. Мне кажется, игра на три результата.



Вижу эту игру так: «Сочи» будет атаковать, а «Торпедо» — отчаянно обороняться. Голов в этом матче будет мало. Ставлю на ТМ 2.5 мяча. Команды не в лучшей форме, ещё будут притираться, в такой ситуации обороняться легче, чем атаковать».

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