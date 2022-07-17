«Динамо» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 17 июля 2022 года

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Динамо» – «Ростов».

Прогноз на матч «Динамо» — «Ростов» с коэффициентом 3.05.

Ставка: «Ростов» не проиграет за 1.97.

«Самой ожидаемой и интересной игрой первого тура РПЛ будет противостояние в Москве между «Динамо» и «Ростовом».

У «Ростова» достаточно крепкий и боевой состав. Мы видели, что «Ростов» в весенней части чемпионата обрёл уверенность. Да, матчи в межсезонье оставили неоднозначные впечатления, но «Ростов» показал хорошее движение и командное взаимодействие.



Думаю, что «Ростов» примерно представляет, как будет играть «Динамо» при Йокановиче. Может быть, чуть меньше будет прессинга у «Динамо», а также лихого футбола, который динамовцы показывали при Шварце. Потеря у «Динамо» очень весомая – как заменить Бальбуэну, пока никто не понимает. Сейчас все мысли руководства направлены на то, чтобы как можно быстрее найти центрального защитника.



Карпин лучше знает российский чемпионат, знает, как добиться того, чего он хочет от своей команды. Думаю, что в этом матче «Ростов» не проиграет».

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