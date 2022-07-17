«Локомотив» — «Пари Нижний Новгород»: ставка Олеси Серёгиной на матч чемпионата России

Ведущая и блогер Олеся Серёгина дала прогноз на матч первого тура РПЛ «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород».
Ставка 1: победа «Локомотива» за 1.79.
Ставка 2: обе забьют за 1.95.
Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча за 2.15.
«Уже в это воскресенье пройдёт матч чемпионата России между «Локомотивом» и «Пари Нижний Новгород».
Прогноз с коэффициентом 7.40 на матч «Локомотив» — «Пари НН».
Уверена, что этот матч будет зрелищным, эмоциональным и с большим количеством голов. Такой вывод я сделала по играм этих команд в межсезонье.
Если говорить о «Локомотиве», то было три встречи и две победы при одной ничьей с «Динамо». При этом и та и другая команды пропускали. Нашла интересную статистику относительно голов. Если говорить о прошлом сезоне, то в 30 матчах с участием «Локо» было забито 82 мяча, то есть по 2,7 за игру в среднем.
Интересно, что у обеих команд в межсезонье сменился тренер. Оба специалиста хотят поднять свои команды на более высокие позиции. Если говорить о Галактионове, то он пытается поменять тактику «Пари НН», сделать футбол более комбинационным. У них были два поражения и победа. Причём в каждом матче удавалось забивать, и весьма серьёзным соперникам.
Если вспомнить прошлый сезон, то оба очных матча выиграл «Локомотив» со счётом 2:1. Думаю, что неправильно нарушать эту традицию. Тем более что сейчас у «Локо» очень сильная атака. Неплохо проявляет себя Изидор. Отлично себя проявил Антон Миранчук в матче с «Динамо». Однако есть и проблемы в защите. С прошлого сезона они никуда не ушли.
Тем не менее я надеюсь, что железнодорожники победят и фортуна будет на их стороне. На этот матч подготовила три ставки: победа «Локомотива», обе забьют, а также тотал больше 2.5 мяча».
Кечинов: Рыбус подвёл «Спартак».
«Спартак» пожалуется в ЭСК РФС на судейство в игре с «Ахматом».
Абаскаль: в Грозном ребята показали, что готовы биться за «Спартак».
Тихонов: почему Терюшков Овечкину не предъявит, что тот в США играет?
Прогноз с коэффициентом 3.05 на матч «Динамо» — «Ростов».
- 17 июля 2022
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
10:45
-
10:00
-
09:15
-
08:30
-
07:45
-
07:00
-
05:39
-
04:06
-
02:30
- 16 июля 2022
-
19:00
-
18:10
-
17:20
-
16:30
-
15:40
-
14:50
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:15
-
10:30
-
09:45
-
09:00
-
08:15
-
07:30
-
06:45
-
06:00
-
03:22
- 15 июля 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00