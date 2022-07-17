«Локомотив» — «Пари Нижний Новгород»: ставка Олеси Серёгиной на матч чемпионата России

Ведущая и блогер Олеся Серёгина дала прогноз на матч первого тура РПЛ «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород».

Ставка 1: победа «Локомотива» за 1.79.

Ставка 2: обе забьют за 1.95.

Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча за 2.15.

«Уже в это воскресенье пройдёт матч чемпионата России между «Локомотивом» и «Пари Нижний Новгород».

Прогноз с коэффициентом 7.40 на матч «Локомотив» — «Пари НН».

Уверена, что этот матч будет зрелищным, эмоциональным и с большим количеством голов. Такой вывод я сделала по играм этих команд в межсезонье.



Если говорить о «Локомотиве», то было три встречи и две победы при одной ничьей с «Динамо». При этом и та и другая команды пропускали. Нашла интересную статистику относительно голов. Если говорить о прошлом сезоне, то в 30 матчах с участием «Локо» было забито 82 мяча, то есть по 2,7 за игру в среднем.



Интересно, что у обеих команд в межсезонье сменился тренер. Оба специалиста хотят поднять свои команды на более высокие позиции. Если говорить о Галактионове, то он пытается поменять тактику «Пари НН», сделать футбол более комбинационным. У них были два поражения и победа. Причём в каждом матче удавалось забивать, и весьма серьёзным соперникам.



Если вспомнить прошлый сезон, то оба очных матча выиграл «Локомотив» со счётом 2:1. Думаю, что неправильно нарушать эту традицию. Тем более что сейчас у «Локо» очень сильная атака. Неплохо проявляет себя Изидор. Отлично себя проявил Антон Миранчук в матче с «Динамо». Однако есть и проблемы в защите. С прошлого сезона они никуда не ушли.



Тем не менее я надеюсь, что железнодорожники победят и фортуна будет на их стороне. На этот матч подготовила три ставки: победа «Локомотива», обе забьют, а также тотал больше 2.5 мяча».

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Прогноз с коэффициентом 3.05 на матч «Динамо» — «Ростов».