«Локомотив» — «Пари Нижний Новгород»: ставка Ильи Казакова на матч с коэффициентом 3.65

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч первого тура РПЛ сезона-2022/2023 «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород».
Ставка 1: обе забьют за 1.97.
Ставка 2: ничья за 3.65.
Прогноз с коэффициентом 7.40 на матч «Локомотив» — «Пари НН».
«Команды встречались дважды в Премьер-Лиге. И оба раза забивал Жемалетдинов, и оба раза «Локомотив» побеждал со счётом 2:1. Повторится ли история на этот раз? Я думаю, что надо ждать ничейного результата со ставкой «обе команды забьют».
«Пари Нижний Новгород», который получил новое название, сменил главного тренера. Вместе с ним он неплохо провёл межсезонье. Команда укрепилась, умудрилась обыграть ЦСКА и расписать ничьи с «Сочи» и «Зенитом» на товарищеском турнире. В последнем матче она достаточно легко переиграла «Акрон», как бы ни смущал счёт.
Очень здорово смотрится Гоцук, который забивает со стандартов. Если говорить о реализации моментов нападающими, то здесь, конечно, остаётся желать лучшего.
«Локомотив» выдал серию из голевых игр. Но всё-таки я думаю, что железнодорожники готовились к сезону в целом, а «Пари Нижний Новгород» – и к сезону, и к первому матчу, понимая, что всё будет непросто.
Команда Галактионова крепнет. Она становится сбалансированной. Понятно, что внимание к ней на первых порах будет повышенным. Поэтому думаю, что ничья – самый ожидаемый исход противостояния».
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Прогноз с коэффициентом 3.05 на матч «Динамо» — «Ростов».
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