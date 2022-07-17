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«Динамо» — «Ростов»: прогноз Романа Гутцайта на матч первого тура РПЛ 17 июля 2022 года

«Динамо» — «Ростов»: прогноз Романа Гутцайта на матч первого тура РПЛ 17 июля 2022 года
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Популярный телекомментатор и футбольный эксперт Роман Гутцайт сделал ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Ростов».

Прогноз на матч «Динамо» — «Ростов» с коэффициентом 3.05.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.97.

«Динамо» потеряло многих легионеров, осталось без комплекта центральных защитников. Команда постепенно обновляется. «Ростов» может этим воспользоваться.

«Ростов» провёл несколько товарищеских матчей. Игры с «Краснодаром» должны анализироваться в большей степени, чтобы понять состояние команды перед сезоном. Во второй игре ростовчане показали себя очень неплохо, много комбинировали, забил экс-форвард «Динамо» Николай Комличенко.

Мне кажется, что обе команды должны показать результативный футбол. Они умеют создавать и реализовывать моменты».

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