«Краснодар» — «Факел»: прогноз Артура Петросьяна на матч первого тура чемпионата России

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч первого тура РПЛ сезона-2022/2023 «Краснодар» — «Факел».
Прогноз на матч «Краснодар» — «Факел» с коэффициентом 3.40.
Ставка: победа краснодарцев за 1.75.
«Этот матч прежде всего привлекает коэффициентом на победу хозяев.
Понятно, что у «Краснодара», как и у большинства команд РПЛ, возникнут трудности в новом сезоне во многих компонентах. Но, с другой стороны, вторую часть прошлого сезона «быки» провели более чем достойно и со свалившимися на них проблемами.
Не думаю, что есть много доводов за то, что этот, пусть и медленный, но прогресс, по сути, новой команды должен останавливаться. К тому же во всех трёх предсезонных матчах южане одержали победы.
«Факел», пожалуй, одна из самых скромных по составу и возможностям команда РПЛ. Даже по сравнению с двумя другими новичками элиты – «Торпедо» и «Оренбургом» – воронежцы кажутся в проигрышном положении. Тем не менее характер у команды Олега Василенко есть, и наверняка именно на нём они то и дело будут выезжать. Примерно как «Химки» во второй части прошлого сезона».
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