«Динамо» — «Ростов»: ставка Эдуарда Мора на матч Российской Премьер-Лиги 17 июля 2022 года

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Динамо» — «Ростов».

Прогноз на матч «Динамо» — «Ростов» с коэффициентом 3.05.

Ставка: «Ростов» не проиграет за 1.94.

«Игра ожидается очень интересная. «Динамо» завершило прошлый сезон на третьем месте. Мы помним, что не очень хорошо сыграли концовку. Сменился тренер, к тому же ушли ведущие футболисты. Центр обороны практически новый, полузащиту покинули Шиманьски и Моро, так что центральная зона вызывает большие вопросы.



Пока никого не приобрели, но думаю, что со временем будут приобретения. Пока «Динамо» выглядит не очень хорошо.



У «Ростова» состав полностью сохранился, а также пополнился качественными футболистами.



Особенно я бы выделил Данилу Прохина (который очень хорошо играл в «Сочи»). А также Даниила Уткина, который стал одним из открытий прошлого сезона; он прекрасно проявил себя в «Ахмате»: может и штрафные бить, и передачи голевые отдавать. Это как раз те футболисты, которых «Ростову» очень не хватало. Команда сыгранная, и она усилилась.



Думаю, что гости как минимум не проиграют «Динамо», а если выиграют, я не удивлюсь. Поэтому ставлю на Х2».

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