«Динамо» — «Ростов»: ставка Эдуарда Мора на матч Российской Премьер-Лиги 17 июля 2022 года

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Динамо» — «Ростов».
Прогноз на матч «Динамо» — «Ростов» с коэффициентом 3.05.
Ставка: «Ростов» не проиграет за 1.94.
«Игра ожидается очень интересная. «Динамо» завершило прошлый сезон на третьем месте. Мы помним, что не очень хорошо сыграли концовку. Сменился тренер, к тому же ушли ведущие футболисты. Центр обороны практически новый, полузащиту покинули Шиманьски и Моро, так что центральная зона вызывает большие вопросы.
Пока никого не приобрели, но думаю, что со временем будут приобретения. Пока «Динамо» выглядит не очень хорошо.
У «Ростова» состав полностью сохранился, а также пополнился качественными футболистами.
Особенно я бы выделил Данилу Прохина (который очень хорошо играл в «Сочи»). А также Даниила Уткина, который стал одним из открытий прошлого сезона; он прекрасно проявил себя в «Ахмате»: может и штрафные бить, и передачи голевые отдавать. Это как раз те футболисты, которых «Ростову» очень не хватало. Команда сыгранная, и она усилилась.
Думаю, что гости как минимум не проиграют «Динамо», а если выиграют, я не удивлюсь. Поэтому ставлю на Х2».
Константин Генич дал прогноз на матч «Динамо» — «Ростов».
Главный тренер «Оренбурга» рассказал о своей мечте.
Валерий Непомнящий не нашёл минусов в игре ЦСКА с «Уралом».
Первый тренер Дзагоева посоветовал Алану перейти в чемпионат ОАЭ.
Быстров: «Спартак» набирает игроков, которые сбегают как крысы.
- 17 июля 2022
-
16:45
-
16:00
-
15:15
-
14:30
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
10:45
-
10:00
-
09:15
-
08:30
-
07:45
-
07:00
-
05:39
-
04:06
-
02:30
- 16 июля 2022
-
19:00
-
18:10
-
17:20
-
16:30
-
15:40
-
14:50
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:15
-
10:30
-
09:45
-
09:00
-
08:15
-
07:30
-
06:45
-
06:00