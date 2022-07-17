«Динамо» — «Ростов»: прогноз Дениса Казанского на матч 1-го тура РПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Ростов».

Прогноз на матч «Динамо» — «Ростов» с коэффициентом 3.05.

Ставка: обе забьют за 1.87.

«Динамовцы очень сильно пострадали от потерь: отъезд тренера, основных центральных защитников. В этой части будут приключения у «Динамо».



Но в атаке игра осталась сбалансированной и очень яркой. В это межсезонье мы это увидели. Тюкавин и Захарян, конфигурации Йокановича просматриваются. Это было видно в матче с «Локомотивом», когда пришлось уходить с 0:3. Но там же были видны и проблемы в обороне.



Думаю, что «Ростов» будет довольно атакующей и прогрессирующей командой. С учётом Уткина, качественной игры Полоза. К тому же Карпин здорово представляет, как играть против такого «Динамо» (в отличие от только пришедшего Йокановича).



Думаю, здесь уверенно можно брать ОЗ, особенно за такой неплохой коэффициент».

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