«Ахмат» — «Спартак»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, авторы голов

«Ахмат» и «Спартак» сыграли вничью в первом туре чемпионата России по футболу. Игра состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», итоговый счёт — 1:1.

Абаскаль прокомментировал скандальную ничью «Спартака» в Грозном.

На 41-й минуте защитник «Спартака» Мацей Рыбус был удалён с поля. Футболист из Польши получил две жёлтые карточки в течение одной минуты.

В компенсированное к первому тайму время Артём Тимофеев замкнул подачу с углового, выведя «Ахмат» вперёд. На 84-й минуте Виктор Мозес спас красно-белых от поражения: игрок принял мяч на грудь рядом с границей штрафной площади, а вторым касанием отправил мяч под перекладину.

На 77-й минуте Квинси Промес попал мячом в руку Даниилу Журавлёву. Судья Владислав Безбородов не назначил пенальти, а VAR не стал вмешиваться в эпизод.

На исходе основного времени вратарь грозненцев Гиорги Шелия ударил Александра Соболева шипами бутс по ноге. Безбородов показал жёлтую карточку и не стал удалять футболиста после консультации с VAR.

Кечинов: Рыбус подвёл «Спартак».



«Спартак» пожалуется в ЭСК РФС на судейство в игре с «Ахматом».

Быстров: «Спартак» набирает игроков, которые сбегают как крысы.

Мостовой: Абаскалю повезло оказаться в большом клубе.

Прогноз с коэффициентом 7.40 на матч «Локомотив» — «Пари НН».