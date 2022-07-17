«Ахмат» — «Спартак»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, авторы голов

«Ахмат» и «Спартак» сыграли вничью в первом туре чемпионата России по футболу. Игра состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», итоговый счёт — 1:1.
Абаскаль прокомментировал скандальную ничью «Спартака» в Грозном.
На 41-й минуте защитник «Спартака» Мацей Рыбус был удалён с поля. Футболист из Польши получил две жёлтые карточки в течение одной минуты.
В компенсированное к первому тайму время Артём Тимофеев замкнул подачу с углового, выведя «Ахмат» вперёд. На 84-й минуте Виктор Мозес спас красно-белых от поражения: игрок принял мяч на грудь рядом с границей штрафной площади, а вторым касанием отправил мяч под перекладину.
На 77-й минуте Квинси Промес попал мячом в руку Даниилу Журавлёву. Судья Владислав Безбородов не назначил пенальти, а VAR не стал вмешиваться в эпизод.
На исходе основного времени вратарь грозненцев Гиорги Шелия ударил Александра Соболева шипами бутс по ноге. Безбородов показал жёлтую карточку и не стал удалять футболиста после консультации с VAR.
Кечинов: Рыбус подвёл «Спартак».
«Спартак» пожалуется в ЭСК РФС на судейство в игре с «Ахматом».
Быстров: «Спартак» набирает игроков, которые сбегают как крысы.
Мостовой: Абаскалю повезло оказаться в большом клубе.
Прогноз с коэффициентом 7.40 на матч «Локомотив» — «Пари НН».
- 17 июля 2022
-
05:39
-
04:06
-
02:30
- 16 июля 2022
-
19:00
-
18:10
-
17:20
-
16:30
-
15:40
-
14:50
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:15
-
10:30
-
09:45
-
09:00
-
08:15
-
07:30
-
06:45
-
06:00
-
03:22
- 15 июля 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:04