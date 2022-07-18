«Торпедо» — «Сочи»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

«Торпедо» проиграло «Сочи» в первом туре чемпионата России по футболу. Встреча состоялась в Химках на стадионе «Арена Химки».
Александру Бородюку стало плохо во время матча с «Сочи».
Итоговый счёт — 3:1 в пользу южан. На игре работала бригада судей под руководством Сергея Иванова из Ростова-на-Дону.
Команды забили по два гола в каждом из таймов. На 35-й минуте Ибрагим Цаллагов вывел «Сочи» вперёд. Через две минуты Владислав Сарвели удвоил преимущество гостей.
В дебюте второго тайма футболист «Сочи» Ванья Дркушич отправил мяч в свои ворота, разница в счёте сократилась до минимума. В компенсированное ко второму тайме время Георгий Мелкадзе забил третий гол в ворота московского клуба.
«Сочи» набрал три очка и расположился в верхней части турнирной таблицы РПЛ, у «Торпедо» нет баллов в активе.
Капитана «Торпедо» не впечатлили скорости в первом матче РПЛ.
Бородюк рассказал о травме Ильи Кутепова.
Точилин назвал заслуженной победу «Сочи» над «Торпедо».
Новый клуб для Дзюбы будет искать агент Слуцкого.
Аршавин: «Зенит» дождётся снижения цены Захаряна и заберёт его.
- 18 июля 2022
-
02:18
- 17 июля 2022
-
23:04
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
16:45
-
16:00
-
15:15
-
14:30
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
10:45
-
10:00
-
09:15
-
08:30
-
07:45
-
07:00
-
05:39
-
04:06
-
02:30
- 16 июля 2022
-
19:00
-
18:10
-
17:20
-
16:30
-
15:40
-
14:50
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:15
-
10:30
-
09:45