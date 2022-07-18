«Торпедо» — «Сочи»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

«Торпедо» проиграло «Сочи» в первом туре чемпионата России по футболу. Встреча состоялась в Химках на стадионе «Арена Химки».

Александру Бородюку стало плохо во время матча с «Сочи».

Итоговый счёт — 3:1 в пользу южан. На игре работала бригада судей под руководством Сергея Иванова из Ростова-на-Дону.

Команды забили по два гола в каждом из таймов. На 35-й минуте Ибрагим Цаллагов вывел «Сочи» вперёд. Через две минуты Владислав Сарвели удвоил преимущество гостей.

В дебюте второго тайма футболист «Сочи» Ванья Дркушич отправил мяч в свои ворота, разница в счёте сократилась до минимума. В компенсированное ко второму тайме время Георгий Мелкадзе забил третий гол в ворота московского клуба.

«Сочи» набрал три очка и расположился в верхней части турнирной таблицы РПЛ, у «Торпедо» нет баллов в активе.

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