Федерико Дельбонис — Микаэль Имер: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Гштааде

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Гальштаде Федерико Дельбонис — Микаэль Имер.



Ставка: тай-брейка не будет за 1.80.



«Рассмотрим матч первого круга на турнире в Гштааде между Федерико Дельбонисом и Микаэлем Имером. Наше внимание привлекла ставка на то, что не будет тай-брейка в данном противостоянии за хороший коэффициент 1.80.

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Если рассматривать матчи на грунте, то Дельбонис сыграл 24 игры на этом покрытии, и тай-брейк мы наблюдали лишь в 6 его матчах. Это связано в первую очередь с тем, что Федерико в этом сезоне играет нестабильно и часто отдает свою подачу. Но и, конечно же, на грунте мы чаще наблюдаем брейки и провалы в решающие моменты.



Микаэль Имер тоже не любитель играть решающий гейм. В этом году на грунте лишь два раза из девяти его матчей был сыгран тай-брейк. Поэтому за такой коэффициент вполне логично будет сыграть тотал меньше в данном матче», — сказал Фомин.

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