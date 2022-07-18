«Локомотив» — «Пари НН»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, авторы голов

«Локомотив» и «Нижний Новгород» сыграли вничью в первом туре Российской Премьер-Лиги. Игра состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена».
Цорн оценил вероятность ухода легионеров из «Локомотива».
Итоговый счёт — 1:1. На игре работала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга.
На исходе получаса игры гости остались в меньшинстве. С поля был удалён Тимур Сулейманов, который получил две жёлтые карточки за три минуты.
Оба гола состоялись во втором тайме. На 52-й минуте Вильсон Изидор вывел московский клуб вперёд, результативной передачей отметился Антон Миранчук. На 70-й минуте Вячеслав Кротов провёл ответный гол и спас нижегородцев от поражения.
«Локомотив» имел подавляющее территориальное преимущество по ходу встречи. Москвичи исполнили 16 угловых ударов, «Пари НН» не заработал ни одного углового.
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