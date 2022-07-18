«Рубин» — «Родина»: результат матча, кто победил, как сыграли, кто забил

«Рубин» обыграл «Родину» в стартовом туре Первой лиги. Игра состоялась в Казани и завершилась со счётом 2:0.
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В составе казанского клуба дубль оформил Джоэль Фамейе. На исходе первого тайма он открыл счёт с пенальти, а на 52-й минуте форвард отличился с игры.
«Рубин» провёл дебютный матч после вылета из Российской Премьер-Лиги. По итогам минувшего сезона подопечные Леонида Слуцкого заняли предпоследнее место в турнирной таблице и напрямую вылетели в Первую лигу.
«Рубин» набрал три очка и расположился в лидирующей группе, «Родина» не имеет в активе баллов.
Во втором туре казанский клуб 24 июля на выезде сыграет с красноярским «Енисеем», а «Родина» в тот же день на своём поле встретится с «Аланией» из Владикавказа.
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