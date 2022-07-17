«Динамо» — «Ростов»: результат матча чемпионата России, кто выиграл, какой счёт, кто забил

В Москве на стадионе «ВТБ Арена» «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом». Игра первого тура чемпионата России по футболу завершилась со счётом 1:1.

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В каждом из таймов было забито по одному голу. На 16-й минуте Вячеслав Грулёв вывел бело-голубых вперёд, результативной передачей отметился Фёдор Смолов.

В середине второго Николай Комличенко с передачи Даниила Уткина провёл ответный мяч. Футболист не стал праздновать гол в ворота бывшей команды: Комличенко был арендован «Ростовом» у «Динамо» в прошлом сезоне, а перед стартом нынешнего первенства перешёл в клуб из Ростова-на-Дону на постоянной основе.

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