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Томас Мартин Этчеверри — Иржи Лехечка: прогноз Сергея Фомина на игру в Гштааде

Томас Мартин Этчеверри — Иржи Лехечка: прогноз Сергея Фомина на игру в Гштааде
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Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Гальштаде Томас Мартин Этчеверри — Иржи Лехечка.

Ставка: тай-брейка не будет за 1.83.

«Этчеверри проделал огромный объем работы в этом сезоне. Очень много матчей сыграл Томас Мартин на грунтовых кортах. Набралось почти под пятьдесят встреч. На других покрытиях аргентинец почти не играет. Пока все основные успехи Этчеверри связаны с турнирами серии челленджер, здесь у него титул и два финала за сезон. На турнирах ATP не удается закрепится, но игровой потенциал для этого есть.

Иржи Лехечка в последнее время играет нестабильно, с большими перепадами по ходу матчей. Из-за этого результаты пошли на спад, и пока так и не удалось поймать нужную волну.

Снова рассмотрим ставку на тотал меньше 0.5 тай-брейка в матче. Лехечка провел 27 матчей на грунте, и лишь в 8 играх был сыгран решающий гейм. По Этчеверри ситуация не хуже, и здесь за 39 матчей лишь 11 решающих геймов. Получается, что коэффициент на тотал меньше завышен. Чем мы и воспользуемся и заиграем данное предложение за шикарные 1.83», — сказал Фомин.

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