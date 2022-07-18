Федерико Дельбонис — Микаэль Имер: ставка Игоря Панкова на матч турнира в Гштааде

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Гштааде Федерико Дельбонис — Микаэль Имер.



Ставка: победа Дельбониса за 1.87.



«У Дельбониса явно затянулась серия неудач. Аргентинец с начала года с домашнего турнира в Буэнос-Айресе нигде на своем профильном грунте не смог пробиться далее второго круга.

При этом заметно, что сейчас он прикладывает максимум усилий, чтобы найти игру. Видим его на грунтовых челленджерах, видим тренировки в бундеслиге. На прошлой неделе прошел два раунда квалификации в Бостаде.



Летний европейский грунт – это время Федерико. Ежегодно он на этом отрезке выдает хотя бы один приличный турнир. Год назад был полуфинал Гамбурга и второй круг здесь в Гштаде, можно вспомнить успехи в Бостаде.



Макаэль Имер идет по сезону ничуть не лучше Дельбониса. На грунте «выстрелил» только на «Ролан Гаррос» (третий круг). На прошлой неделе даже не играл домашний турнир в Бостаде. В последний раз был замечен на челленджере в Зальцбурге, где прошел один раунд и проиграл Муте.



Пожалуй в этой паре по практически равной линии стоит заиграть ставку на Дельбониса. Во многом это, конечно, ожидания, но явно пора ему проявить себя. Имер по игре ему особых сюрпризов не должен преподнести, да и в целом швед сейчас явно не на пике формы», — сказал Панков.



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