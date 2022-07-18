Ян-Леннард Штруфф — Карен Хачанов: прогноз Владимира Светлицы на игру турнира в Гамбурге

Профессиональный каппер Владимир Светлица дал прогноз на матч турнира в Гамбурге Ян-Леннард Штруфф — Карен Хачанов.
Ставка: победа Штруффа с форой (+2) за 1.77.
«Карен пропустил целый месяц из-за невозможности сыграть на Уимблдоне по уже всем давно известным причинам. Но первый же матч на новом турнире не сулит россиянину лёгкой прогулки, ибо, во-первых, играть будет против местного игрока, а во-вторых, против теннисиста, который выиграл грунтовый «челленджер» на прошлой неделе, причём не просто выиграл, а лишь в одном сете за весь турнир проиграл больше пяти геймов. Очевидно, что после катастрофического начала сезона Штруфф сильно прибавил, а домашние трибуны могут добавить ему дополнительной уверенности.
Карен, как я уже сказал, не играл месяц, поэтому допускаю, что в стартовом матче на новом турнире у него могут быть проблемы. Кроме того, Штруфф удерживал плюсовую фору во всех пяти матчах с Хачановым», — сказал Светлица.
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