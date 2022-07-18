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Томас Мартин Этчеверри — Иржи Лехечка: прогноз Игоря Панкова на матч турнира в Швейцарии

Томас Мартин Этчеверри — Иржи Лехечка: прогноз Игоря Панкова на матч турнира в Швейцарии
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Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Гштааде Томас Мартин Этчеверри — Иржи Лехечка.

Ставка: победа Этчеверри за 1.92.

«Интересное противостояние ожидается на старте в Гштааде между двумя перспективными парнями, которые заметно прогрессируют в туре, вошли прочно в топ-100.

Лехечка чуть раньше аргентинца заявил о себе. В этом году чех блистал в феврале в зале Роттердама, где пробился в полуфинал из квалификации. В дальнейшем таких громких успехов не было и на данный момент складывается ощущение, что парень на спаде. Во всяком случае на прошлой неделе на челленджере в Яссы Иржи не впечатлил, хотя и пробился в четвертьфинал. Слишком вымученные у него были победы над не самыми сложными соперниками.

Этчеверри пробует покорять Европу. Традиционно не всем южноамериканцам это удается. Но Томас в целом смотрится неплохо и явно сейчас стремится перебраться и заиграть на приличном уровне на турнирах АТР. Неделю назад была у него успешная квалификация в Бостаде. Правда, в основной сетке с опытным Рамсом не справился. Стоит отметить, что парень физически мощный, высокий, есть в арсенале хорошая первая подача.

В этом году на грунте в Южной Америке Этчеверри очень уверенно разобрался с Лехечкой. Не похоже, что сегодня может что-то измениться. Чех по ходу сезона явно сбавил обороты», — сказал Панков.

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