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Ян-Леннард Штруфф — Карен Хачанов: прогноз Сергея Фомина на игру в Германии

Ян-Леннард Штруфф — Карен Хачанов: прогноз Сергея Фомина на игру в Германии
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Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Гамбурге Ян-Леннард ШтруффКарен Хачанов.

Ставка: победа Штруффа с форой (+1.5) за 1.55.

«Переносимся на турнир в Гамбург и рассмотрим интересный матч, в котором сойдутся Ян-Леннард Штруфф и Карен Хачанов.

Штруфф вернулся после травмы в июне и уже смог набрать неплохую игровую форму. Ян-Леннард выиграл домашний «челленджер» на грунте в Брауншвейге. По ходу турнира немецкий теннисист не проиграл ни сета, хотя уровень соперников был довольно высоким.

Хачанов на грунте не играл два месяца, и думаю, что ему потребуется время на адаптацию к покрытию. Для Карена турнир в Гамбурге не является знаковым. Он здесь играл лишь два раза и каких-то особых успехов не добивался.

Счёт личных встреч в противостоянии Хачанова и Штруффа — 3:2: в пользу Карена. Стоит сказать, что во всех матчах Штруфф брал как минимум один сет. Именно эту ставку и хочется поставить. Ян-Леннард сейчас находится на хорошем игровом ходу и должен выкладываться по полной на домашнем для себя турнире», — сказал Фомин.

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