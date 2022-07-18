Ян-Леннард Штруфф — Карен Хачанов: прогноз Сергея Фомина на игру в Германии

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Гамбурге Ян-Леннард Штруфф — Карен Хачанов.
Ставка: победа Штруффа с форой (+1.5) за 1.55.
«Переносимся на турнир в Гамбург и рассмотрим интересный матч, в котором сойдутся Ян-Леннард Штруфф и Карен Хачанов.
Штруфф вернулся после травмы в июне и уже смог набрать неплохую игровую форму. Ян-Леннард выиграл домашний «челленджер» на грунте в Брауншвейге. По ходу турнира немецкий теннисист не проиграл ни сета, хотя уровень соперников был довольно высоким.
Хачанов на грунте не играл два месяца, и думаю, что ему потребуется время на адаптацию к покрытию. Для Карена турнир в Гамбурге не является знаковым. Он здесь играл лишь два раза и каких-то особых успехов не добивался.
Счёт личных встреч в противостоянии Хачанова и Штруффа — 3:2: в пользу Карена. Стоит сказать, что во всех матчах Штруфф брал как минимум один сет. Именно эту ставку и хочется поставить. Ян-Леннард сейчас находится на хорошем игровом ходу и должен выкладываться по полной на домашнем для себя турнире», — сказал Фомин.
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