Эксперты назвали фаворита РПЛ после 1-го тура

В РПЛ завершился первый тур. В нём победы одержали 3 клуба: «Крылья Советов» одолели «Оренбург» (4:2), «Сочи» переиграл «Торпедо» (3:1), а ЦСКА уверенно победил «Урал» (2:0). Остальные 5 игр завершились вничью.
Букмекеры принимают ставки на победителя турнира. Явный фаворит — «Зенит», поставить на его чемпионство можно за 1.30. Коэффициент немного повысился в сравнении с предстартовым показателем (был 1.28), команда Сергея Семака на старте не смогла обыграть «Химки» (1:1).
За 15.00 можно поставить на «Динамо», ЦСКА и «Спартак». Если армейцы свой матч выиграли, то красно-белые и бело-голубые разошлись миром со своими соперниками: «Ахматом» (1:1) и «Ростовом» (1:1).
Шансы «Локомотива» оценили коэффициентом 20.00. Железнодорожники в первом туре упустили победу над «Пари НН», играя больше тайма в большинстве. Поставить на «Сочи» можно за 25.00, а на «Краснодар» — за 50.00. Наконец, вероятность чемпионства «Ростова» оценили котировкой 100.00. Шансы остальных команд ниже одного процента вероятности.
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