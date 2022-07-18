Ясутака Утияма — Рамкумар Раманатан: прогноз Сергея Фомина на игру турнира в США

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Индианаполисе Ясутака Утияма — Рамкумар Раманатан.
Ставка: победа Утиямы за 1.68.
«Утияма после провального 2021 года пытается вернуться на былые позиции. Пришлось даже на какое-то время ненадолго перейти на фьючерсы. Но, поиграв там, японец быстро понял, что данные турниры он перерос и можно переходить уже на «челленджеры». И вот уже с июня Ясутака пытается закрепиться на данных турнирах. Есть неплохие локальные победы. Например, на прошлой неделе в Роме японец вышел в четвертьфинал. Потихоньку уровень его игры растёт.
Раманатан, в отличие от своего визави, совсем беспросветно смотрится в этом сезоне. В одиночном разряде не получается ровным счётом ничего. Даже на любимом травяном отрезке сезона Рамкумар выглядел откровенно слабо. Его главная проблема на данный момент — это слабая игра на задней линии. Если ещё на подачу можно полагаться, то вот в розыгрышах совсем какая-то безнадёга.
Как итог, считаю, что на текущий момент Утияма смотрится намного интереснее и поэтому стоит рассмотреть его победу в данном противостоянии», — сказал Фомин.
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