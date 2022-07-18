«Боруссия» Дортмунд — «Валенсия»: товарищеский матч, смотреть прямой эфир, прогнозы

18 июля состоится товарищеский матч «Боруссия» Дортмунд — «Валенсия». Начало игры — в 20:00 мск.
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Игра пройдёт в Альтахе (Австрия) на стадионе «Кэшпоинт-Арена». Обе команды продолжают подготовку к новому сезону.
Эксперты считают явным фаворитом немецкий клуб: поставить на успех «Боруссии» Дортмунд предлагается с коэффициентом 3.80. Победа «Валенсии» оценена в 5.40. Заключить пари на ничью предлагается за 3.85.
Аналитики рассчитывают, что встреча «Боруссия» Дортмунд — «Валенсия» порадует высокой результативностью: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.19.
Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.17.
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