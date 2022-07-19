«Линфилд» — «Будё-Глимт»: букмекеры оценили шансы команды Хайкина в матче Лиги чемпионов

19 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между клубами «Линфилд» (Северная Ирландия) и «Будё-Глимт» (Норвегия). Начало встречи намечено на 21:45 мск.
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Основным вратарём действующего чемпиона Норвегии является россиянин Никита Хайкин.
Эксперты отдают явное предпочтение норвежскому клубу: поставить на победу «Будё-Глимт» предлагают с коэффициентом 1.58. Успех «Линфилда» доступен за 6.50. Поставить на ничью можно за 4.20.
Аналитики ждут от соперников результативного футбола: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.03, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.91.
На гол «Линфилда» дают коэффициент 1.60, а гол «Будё-Глимт» оценивается за 1.10. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.84.
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