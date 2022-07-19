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Эмиль Руусувуори — Диего Шварцман: прогноз Сергея Фомина на матч в Гамбурге

Эмиль Руусувуори — Диего Шварцман: прогноз Сергея Фомина на матч в Гамбурге
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Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Гамбурге Эмиль Руусувуори — Диего Шварцман.

Ставка: ТБ 2.5 брейка в 1-м сете за 1.97.

«Руусувуори уступил Доминику Тиму на старте турнира в Бостаде. Эмиль слишком часто терял концентрацию по ходу встречи и делал много невынужденных ошибок. Да, местами проскакивали шальные удары с задней линии, которые заставали Тима врасплох, но в целом качество тенниса оставляло желать лучшего. Нужно обязательно прибавлять.

Шварцман откровенно слабо смотрелся в Бостаде на прошлой неделе. Если еще в матче с Имером удалось выбраться из непростой ситуации и переломить ход матча, то вот уже с более опытным Бустой в четвертьфинале шансов не было от слова совсем. Аргентинец взял лишь один гейм. Абсолютно беззубая игра с кучей ошибок.

Учитывая, как оба теннисиста часто любят терять свои геймы по ходу матчей и проваливать определенные отрезки, напрашивается ставка на тотал больше брейков в 1-м сете. Именно данный вариант и предлагаю заиграть», — сказал Фомин.

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