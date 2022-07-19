ПСВ — «Эйндховен»: прогноз Владимира Вальдемарова на контрольную игру

Профессиональный каппер Владимир Вальдемаров дал прогноз на товарищеский матч ПСВ — «Эйндховен».



Ставка: ТБ 3 за 1.54.



«Настоящее дерби нас ждёт в товарищеской встрече между двумя командами из Эйндховена. Думаю, в этой встрече стоит ждать голов.

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ПСВ очень результативно проводит предсезонку, пропуская и забивая порой по два-три мяча за встречу. «Эйндховен» также забивает немало, но и пропускает немало. От участника Про-лиги Бельгии команда умудрилась пропустить в прошлом товарищеском матче целых три мяча. Думаю, что ПСВ в этой встрече не раз огорчит ФК «Эйндховен», ну а те же, в свою очередь, в дерби, пусть и в товарищеском, явно захотят отличиться.

Жду в этой встрече минимум трёх забитых мячей от обеих команд. Допускаю, что это случится уже в первом тайме», — сказал Вальдемаров.

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