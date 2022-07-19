ПСВ — «Эйндховен»: прогноз Владимира Вальдемарова на контрольную игру

Профессиональный каппер Владимир Вальдемаров дал прогноз на товарищеский матч ПСВ — «Эйндховен».
Ставка: ТБ 3 за 1.54.
«Настоящее дерби нас ждёт в товарищеской встрече между двумя командами из Эйндховена. Думаю, в этой встрече стоит ждать голов.
Коноплянка: я плакал, когда узнал, что могу перейти в «Ливерпуль».
ПСВ очень результативно проводит предсезонку, пропуская и забивая порой по два-три мяча за встречу. «Эйндховен» также забивает немало, но и пропускает немало. От участника Про-лиги Бельгии команда умудрилась пропустить в прошлом товарищеском матче целых три мяча. Думаю, что ПСВ в этой встрече не раз огорчит ФК «Эйндховен», ну а те же, в свою очередь, в дерби, пусть и в товарищеском, явно захотят отличиться.
Жду в этой встрече минимум трёх забитых мячей от обеих команд. Допускаю, что это случится уже в первом тайме», — сказал Вальдемаров.
Тарханов назвал главную проблему московского «Спартака».
Валерий Карпин трогательно попрощался с Ярцевым.
Почему «Фенербахче» выбьет киевское «Динамо» из Лиги чемпионов.
- 19 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:04
-
07:47
-
06:38
- 18 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:03
-
10:00
-
08:32
-
07:17
-
06:04
-
05:02
-
03:41
-
02:18
- 17 июля 2022
-
23:04
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
16:45