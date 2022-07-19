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Марк-Андреа Хюслер — Доминик Штрикер: прогноз Игоря Панкова на матч турнира в Гштааде

Марк-Андреа Хюслер — Доминик Штрикер: прогноз Игоря Панкова на матч турнира в Гштааде
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Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Гштааде Марк-Андреа Хюслер — Доминик Штрикер.

Ставка: победа Хюслера за 1.50.

«Организаторы турнира в Гштааде в первом круге свели двух местных теннисистов. Интересно, что Хюслер и Штрикер ещё вместе сыграют и в паре на этих соревнованиях. Очевидно, что для каждого из них выход во второй круг турнира АТР-250 будет приличным успехом. Более того, Марку-Андреа это поможет закрепиться в топ-100, где он только-только дебютировал.

Пожалуй, ключевым моментом в этом дерби будет фактор покрытия. Оба парня физически мощные, играют с акцентом на подачу. При этом игра Штрикера явно заточена под быстрые покрытия, где у него все успехи. На грунте – скромные две победы в сезоне при шести поражениях. После Уимблдона он успел отметиться на двух грунтовых челленджерах, где проигрывал находящимся далеко от пика формы Хасе и Лааксонену.

Хюслер во многом за счёт грунтовых успехов прошёл в топ-100. Видим по сезону на этом покрытии 16 побед и четыре поражения. Также наблюдаем отличный подход к домашнему турниру. На прошлой неделе в Бостаде удалось выиграть три матча, в том числе были победы над Фоньини и Руне.

Напрашивается в этой паре ставка на Хюслера. Играть форы с учётом того, что перед нами швейцарское дерби, рискованно, ограничимся чистой победой, пускай и не с самым высоким коэффициентом», — сказал Панков.

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