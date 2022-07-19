Андреас Сеппи — Маттия Беллуччи: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Триесте

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Триесте Андреас Сеппи — Маттия Беллуччи.
Ставка: победа Беллуччи за 1.83.
«Странно видеть Сеппи в заявке на грунтовый челленджер. Почему? Всё дело в том, что итальянец практически перестал играть на грунте. За последние четыре сезона у него всего-то четыре победы на данном покрытии. Можно сказать, что по одной победе на сезон. Зато поражений аж 13. Учитывая, что результаты за последние годы резко упали и теннисист он возрастной, в ближайшее время итальянец может объявить о завершении карьеры.
А вот Беллуччи как раз может стать теннисистом, пришедшим на смену своему соотечественнику. Он молод и уже хорош. В этом сезоне он имеет баланс побед и поражений 44-13. Конечно, большую часть матчей проводит ещё на фьючерсах, но очевидно, что он их уже перерос. Поэтому в скором времени мы будем видеть его все чаще на турнирах серии «челленджер».
Считаю, что молодость возьмёт в этом матче верх — и более мотивированный и голодный до побед Маттия Беллуччи пройдёт дальше по турнирной сетке», — сказал Фомин.
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