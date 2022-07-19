Николоз Басилашвили — Аслан Карацев: прогноз Павла Кириченко на игру в Гамбурге

Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил ставку на матч турнира АТР в Гамбурге между Николозом Басилашвили и Асланом Карацевым.
Ставка: тай-брейка не будет за 1.69.
«Совсем недавно поток новостей большого тенниса взбодрила новость о том, что Басилашвили и Карацева кто-то где-то подозревает в участии в договорных матчах. И вот иронией судьбы эти персонажи сойдутся в первом круге турнира АТР-500 в Гамбурге.
Оба теннисиста любят брать инициативу в свои руки и играть первым номером на корте. Оба, будучи в хорошей форме, играют зрелищно. И оба в последнее время показывают теннис очень скверного уровня. Форма у Николоза и Аслана посредственная, много провальных сетов и матчей. Часто эти теннисисты поддаются эмоциях и бросают играть по ходу неудачно складывающихся сетов. Подача у обоих приносит очень мало дивидендов, а редкие удачные попадания обесцениваются двойными ошибками и прочими промахами на ровном месте.
В такой паре фактор подачи выглядит практически не имеющим значения, судьба розыгрышей, геймов, сетов будет решаться в перестрелках на задней линии. Причем есть ощущение, что эта гипотеза истинна практически на любом покрытии для Басилашвили и Карацева. А при такой картине вероятность тай-брейка довольно невелика. По моему мнению, 1.50 — потолок правильного коэффициента на то, что 13-го гейма в этом матче не случится», — сказал Кириченко.
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