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Лукреция Стефанини — Панна Удварди: прогноз Ильи Родина на матч в Палермо

Лукреция Стефанини — Панна Удварди: прогноз Ильи Родина на матч в Палермо
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Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на финальный матч турнира в Палермо Лукреция Стефанини — Панна Удварди.

Ставка: победа Стефанини с форой (+3.5) за 1.78.

«В моём традиционном прогнозе буду опираться не на статистику, а на собственные исследования и наблюдения выступлений теннисисток в WTA-туре, получивших уайлд-кард. Напомню, данное приглашение — это реверанс со стороны организаторов, допускающих несеяную теннисистку к играм первого круга, минуя квалификационный отбор.

Обычно теннисистки с уайлд-кард оправдывают доверие организаторов уверенной игрой и нередко выигрывают свои стартовые матчи. Из всех приглашённых теннисисток в Гамбурге и Палермо выбрал пал на троицу: Шунк и Лис в Гамбурге и Стефанини в Палермо. Учитывая, что на момент написания неизвестна соперница Евы Лис в Гамбурге, а играть с Шунк против Саснович можно, но опасно, предлагаю забрать единственную кандидатуру из Палермо», — сказал Родин.

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