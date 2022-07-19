Лукреция Стефанини — Панна Удварди: прогноз Ильи Родина на матч в Палермо

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на финальный матч турнира в Палермо Лукреция Стефанини — Панна Удварди.
Ставка: победа Стефанини с форой (+3.5) за 1.78.
«В моём традиционном прогнозе буду опираться не на статистику, а на собственные исследования и наблюдения выступлений теннисисток в WTA-туре, получивших уайлд-кард. Напомню, данное приглашение — это реверанс со стороны организаторов, допускающих несеяную теннисистку к играм первого круга, минуя квалификационный отбор.
Обычно теннисистки с уайлд-кард оправдывают доверие организаторов уверенной игрой и нередко выигрывают свои стартовые матчи. Из всех приглашённых теннисисток в Гамбурге и Палермо выбрал пал на троицу: Шунк и Лис в Гамбурге и Стефанини в Палермо. Учитывая, что на момент написания неизвестна соперница Евы Лис в Гамбурге, а играть с Шунк против Саснович можно, но опасно, предлагаю забрать единственную кандидатуру из Палермо», — сказал Родин.
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