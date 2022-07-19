Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Юго Гастон — Доминик Тим: прогноз Сергея Фомина на встречу 1-го круга в Гштааде

Юго Гастон — Доминик Тим: прогноз Сергея Фомина на встречу 1-го круга в Гштааде
Комментарии

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Гштааде Юго Гастон — Доминик Тим.

Ставка: победа Тима с форой (-2) за 1.69.

«Тим понравился по игре в Бостаде на прошлой неделе. Доминик существенно прибавил на задней линии и стал лучше принимать решения на корте. Заметно, что мощная атакующая игра возвращается к австрийцу. По ходу матчей получалось пробивать глубоко под заднюю линию, создавая при этом постоянное давление для своих соперников. При этом и подача заработала уже на другом уровне относительно прошлых сыгранных турниров.

А вот игра Гастона произвела не самое приятное впечатление на прошлой неделе. Уже на старте турнира француз мучался с Басилашвили и вполне мог проигрывать первую партию. Но повезло, что его оппонент резко выключился из матча и стал проваливать гейм за геймом. В итоге грузин вообще снялся во втором сете. Дальше в следующем матче подарков уже не было, и Хуго без особых шансов проиграл Карацеву в двух сетах.

Здесь и сейчас игра Тима смотрится интереснее. Доминик пытается изо всех сил вернуться на былой уровень и, если он так продолжит играть, то в скором времени мы увидим прежнего австрийца. Забираем минусовую фору», — сказал Фомин.

Андрей Рублёв допустил, что сменит спортивное гражданство.

Дарья Касаткина: у меня есть девушка.

Рублёв хотел сыграть на Уимблдоне в паре с украинцами.

Украинка Киченок: хорошо, что россиян не было на Уимблдоне.

Губерниев высказался о каминг-ауте Касаткиной.

Касаткина: мы стали отшельниками – посмотрим, менять ли гражданство.

«Одобрять такое нельзя». Как в России приняли каминг-аут Касаткиной.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022