Юго Гастон — Доминик Тим: прогноз Сергея Фомина на встречу 1-го круга в Гштааде

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Гштааде Юго Гастон — Доминик Тим.
Ставка: победа Тима с форой (-2) за 1.69.
«Тим понравился по игре в Бостаде на прошлой неделе. Доминик существенно прибавил на задней линии и стал лучше принимать решения на корте. Заметно, что мощная атакующая игра возвращается к австрийцу. По ходу матчей получалось пробивать глубоко под заднюю линию, создавая при этом постоянное давление для своих соперников. При этом и подача заработала уже на другом уровне относительно прошлых сыгранных турниров.
А вот игра Гастона произвела не самое приятное впечатление на прошлой неделе. Уже на старте турнира француз мучался с Басилашвили и вполне мог проигрывать первую партию. Но повезло, что его оппонент резко выключился из матча и стал проваливать гейм за геймом. В итоге грузин вообще снялся во втором сете. Дальше в следующем матче подарков уже не было, и Хуго без особых шансов проиграл Карацеву в двух сетах.
Здесь и сейчас игра Тима смотрится интереснее. Доминик пытается изо всех сил вернуться на былой уровень и, если он так продолжит играть, то в скором времени мы увидим прежнего австрийца. Забираем минусовую фору», — сказал Фомин.
Андрей Рублёв допустил, что сменит спортивное гражданство.
Дарья Касаткина: у меня есть девушка.
Рублёв хотел сыграть на Уимблдоне в паре с украинцами.
Украинка Киченок: хорошо, что россиян не было на Уимблдоне.
Губерниев высказался о каминг-ауте Касаткиной.
Касаткина: мы стали отшельниками – посмотрим, менять ли гражданство.
«Одобрять такое нельзя». Как в России приняли каминг-аут Касаткиной.
- 19 июля 2022
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:04
-
07:47
-
06:38
- 18 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:03
-
10:00
-
08:32
-
07:17
-
06:04
-
05:02
-
03:41
-
02:18
- 17 июля 2022
-
23:04
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
16:45
-
16:00
-
15:15
-
14:30