Эксперты: Криштиану Роналду не выиграет 6-ю Лигу чемпионов до конца карьеры

Португалец Криштиану Роналду за свою карьеру выигрывал Лигу чемпионов 5 раз. Один раз он сделал это с «Манчестер Юнайтед» и четырежды — с мадридским «Реалом».
Почему «Фенербахче» выбьет киевское «Динамо» из Лиги чемпионов.
Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли Криштиану выиграть главный еврокубковый турнир в шестой раз и повторить рекорд легендарного Франсиско Хенто.
Поставить на то, что Роналду сможет победить, можно с коэффициентом 9.00. Обратный исход аналитики оценили вероятностью 1.03.
В последние дни ходят слухи о том, что Криштиану хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» ради клуба, который играет в Лиге чемпионов. Среди возможных претендентов на португальца называли «Челси», «Баварию» и лиссабонский «Спортинг», однако сам Роналду опроверг все эти разговоры.
Коноплянка: я плакал, когда узнал, что могу перейти в «Ливерпуль».
Романцев: теперь мне придётся учиться жить заново.
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