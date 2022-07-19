Эксперты: Криштиану Роналду не выиграет 6-ю Лигу чемпионов до конца карьеры

Португалец Криштиану Роналду за свою карьеру выигрывал Лигу чемпионов 5 раз. Один раз он сделал это с «Манчестер Юнайтед» и четырежды — с мадридским «Реалом».

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Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли Криштиану выиграть главный еврокубковый турнир в шестой раз и повторить рекорд легендарного Франсиско Хенто.



Поставить на то, что Роналду сможет победить, можно с коэффициентом 9.00. Обратный исход аналитики оценили вероятностью 1.03.



В последние дни ходят слухи о том, что Криштиану хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» ради клуба, который играет в Лиге чемпионов. Среди возможных претендентов на португальца называли «Челси», «Баварию» и лиссабонский «Спортинг», однако сам Роналду опроверг все эти разговоры.

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