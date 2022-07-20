Андрей Рублёв — Ричардас Беранкис: эксперты оценили шансы российского теннисиста

20 июля Ричардас Беранкис из Литвы и россиянин Андрей Рублёв сойдутся в матче первого круга Открытого чемпионата Германии. Начало — не ранее 14:00 мск.
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Изначально соперником Рублёва должен был стать Александр Бублик, который представляет Казахстан. Однако он снялся с турнира из-за усталости.
Аналитики не сомневаются в Андрее Рублёве, коэффициент на победу российского спортсмена составляет 1.07. На успех литовца можно поставить за 8.70.
Эксперты не ждут затяжной встречи: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 2.17, а тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 1.64. Сделать ставку на третий сет предлагается за 4.20.
Наиболее вероятный исход матча — победа Андрея Рублёва в двух партиях, она идёт за 1.38.
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