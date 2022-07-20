Букмекеры оценили шансы киевского «Динамо» пройти «Фенербахче» в Лиге чемпионов

20 июля состоится первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Фенербахче».
Почему «Фенербахче» выбьет киевское «Динамо» из Лиги чемпионов.
Встреча пройдёт на нейтральном поле в городе Лодзь (Польша). Стартовый свисток на стадионе «ЛКС» прозвучит в 21:00 мск.
Эксперты отдают небольшое предпочтение турецкому клубу. Поставить на успех «Фенербахче» предлагается с коэффициентом 2.65, а победа киевского «Динамо» оценена в 2.87. Заключить пари на ничью в первой встрече предлагается за 3.40.
Аналитики не уверены, что игра окажется результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.91.
Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.79. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.02.
Проход киевского «Динамо» в третий раунд квалификации доступен за 2.80, итоговый успех «Фенербахче» идёт за 1.50.
Нагельсман: только «Барселона» покупает всех игроков без денег!
Коноплянка: я плакал, когда узнал, что могу перейти в «Ливерпуль».
Ловчев: на похороны Федуна и Заремы не придёт столько людей, как к Ярцеву.
Прогноз на матч «Марибор» — «Шериф» с коэффициентом 3.10.
Иван: о «Зените» знает весь мир.
- 20 июля 2022
-
07:14
-
06:00
- 19 июля 2022
-
21:21
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:04
-
07:47
-
06:38
- 18 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:03
-
10:00
-
08:32
-
07:17
-
06:04
-
05:02
-
03:41
-
02:18
- 17 июля 2022
-
23:04
-
19:00