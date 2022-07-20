Букмекеры оценили шансы киевского «Динамо» пройти «Фенербахче» в Лиге чемпионов

20 июля состоится первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Фенербахче».

Почему «Фенербахче» выбьет киевское «Динамо» из Лиги чемпионов.

Встреча пройдёт на нейтральном поле в городе Лодзь (Польша). Стартовый свисток на стадионе «ЛКС» прозвучит в 21:00 мск.

Эксперты отдают небольшое предпочтение турецкому клубу. Поставить на успех «Фенербахче» предлагается с коэффициентом 2.65, а победа киевского «Динамо» оценена в 2.87. Заключить пари на ничью в первой встрече предлагается за 3.40.



Аналитики не уверены, что игра окажется результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.91.

Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.79. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.02.

Проход киевского «Динамо» в третий раунд квалификации доступен за 2.80, итоговый успех «Фенербахче» идёт за 1.50.

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