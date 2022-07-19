«Интер Майами» — «Барселона»: букмекеры назвали фаворита матча

20 июля состоится товарищеский матч «Интер Майами» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 3:00 мск.

Прогноз на матч «Интер Майами» — «Барселона» с коэффициентом 2.85.

Игра состоится на стадионе «DRV PNK Stadium» в Форт-Лодердейле (Флорида, США).

Эксперты не сомневаются в победе каталонского клуба: заключить пари на «Барселону» предлагается с коэффициентом 1.48. Успех «Интер Майами» оценён экспертами в 5.60. Ставки на ничью принимаются за 4.40.



Аналитики ждут яркого футбола: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50.

Если забьют футболисты американского клуба, сыграет коэффициент 1.47. Гол в исполнении сине-гранатовых доступен с коэффициентом 1.06.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.63. Гол в каждом тайме доступен за 1.55.

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