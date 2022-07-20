Букмекеры назвали шансы Черчесова пройти второй раунд квалификации ЛЧ с «Ференцварошем»

20 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между венгерским клубом «Ференцварош» и «Слованом» из Словакии.

Прогноз с коэффициентом 2.35 на матч «Ференцварош» — «Слован».

Главным тренером действующего чемпиона Венгрии является россиянин Станислав Черчесов.

Встреча состоится в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Гроупама Арена» Начало игры намечено на 21:00 мск.

Эксперты считают венгерский клуб явным фаворитом: заключить пари на «Ференцварош» предлагается с коэффициентом 1.55. Успех «Слована» доступен за 6.30. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Аналитики не ждут от команд большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88.

Если забьют футболисты «Ференцвароша», сыграет коэффициент 1.15. Гол «Слована» идёт с коэффициентом 1.76. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Ставки на проход «Ференцвароша» принимаются с коэффициентом 1.30, итоговый успех «Слована» идёт за 4.00.

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