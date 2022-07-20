Борна Чорич — Таллон Грикспор: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Гамбурге

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Гамбурге Борна Чорич — Таллон Грикспор.



Ставка: победа Грикспора с форой (-1.5) за 1.83.



«Чорич чудом прошёл Джере. Борна горел в середине матча со счётом 1:6, 2:4, но вовремя получилось собраться и переломить ход встречи. Не без удачи.

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Пока хорват действует нестабильно и часто спешит. Бывают моменты, когда попросту теряет точку удара, и из-за этого возникают ошибки. Да и подача местами сильно барахлит. Нужно обязательно прибавлять хорвату, иначе с таким теннисом будет совсем тяжело.



Грикспор на старте турнира смог сохранить форму с прошлой недели и показать высокий уровень тенниса. Таллон переиграл Руне в двух упорных партиях. Нидерландец здорово подавал на протяжении всего матча и качественно действовал в розыгрышах. И главное, что получилось вовремя реализовывать свои шансы.



Чорич далёк от своей лучшей формы. Слишком много ошибок. Грикспор смотрится сейчас сильнее и, главное, стабильнее. Поэтому предлагаю заиграть на него минусовую фору», — сказал Фомин.



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