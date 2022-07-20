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«Ференцварош» — «Слован»: прогноз Дениса Наливайко на матч отбора Лиги чемпионов

«Ференцварош» — «Слован»: прогноз Дениса Наливайко на матч отбора Лиги чемпионов
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Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал свой прогноз на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Ференцварош» — «Слован».

Ставка: обе забьют — нет за 1.71.

«Слован» обыграл «Динамо» Батуми, поэтому в Грузии все будут рады, если «Слован» не выйдет дальше. У «Слована» есть определённые проблемы с созданием моментов, «Ференцварош» тоже будет больше думать про оборону, поэтому я предлагаю поставить в этом матче, что обе команды не забьют», — сказал Наливайко.

Прогноз с коэффициентом 2.35 на матч «Ференцварош» — «Слован».

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