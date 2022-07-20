Эван Фурнесс — Максимильян Мартерер: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Тампере

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Тампере Эван Фурнесс — Максимильян Мартерер.
Ставка: победа Мартерера с форой (-2.5) за 1.72.
«Мартерер тяжело начинал год и набрал хорошую игровую форму буквально пару месяцев назад. Результаты резко пошли вверх, и удалось найти ту игру, которая стала приносить свои плоды. Совсем недавно Максимильян дошёл до финала на домашнем «челленджере» в Брауншвейге.
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Немец заметно прибавил в игровых аспектах и, самое главное, подтянул подачу. Здесь, на старте в Тампере, Мартерер без каких-либо проблем прошёл крепкого Форейтека, проиграв по ходу матча лишь два гейма.
А вот Фурнесс, наоборот, пока так и не вышел на свой игровой пик. После того как француз выиграл турнир в Остраве в апреле, результаты пошли на спад. В следующих матчах было одержано лишь четыре победы при семи поражениях. Как-будто Эван потерял нить игры.
Как итог, считаю, что на данном отрезке сезона теннисисты находятся совсем в разных игровых кондициях. Мартерер на ходу, и это видно из его последних результатов. Поэтому стоит рассмотреть на него небольшую минусовую фору», — сказал Фомин.
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