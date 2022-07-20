«Динамо» Киев — «Фенербахче»: ставка Артура Петросьяна на матч отбора Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Фенербахче».



Ставка: проход «Фенербахче» за 1.50.



«Если сборная Украины оказалась в сложной ситуации перед матчами стыков на чемпионат мира и в Лиге наций, то киевское «Динамо» очутилось ещё в более сложной ситуации. Если в сборной часть игроков имела практику не в украинских клубах, то у «Динамо» такого не было, и последняя соревновательная практика была аж в прошлом году.

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«Динамо» неудачно провело последнюю Лигу чемпионов. В групповом этапе было набрано всего одно очко и занято последнее место в группе. Тогда в шести матчах удалось забить всего один мяч, и после декабря у Киева просто не было игровой практики.



Иностранные игроки так же, как и в российских клубах, имели право прерывать контракты, что и случилось. У той части, которая призывалась в сборную, была игровая практика. Можно представить, в каком состоянии находится коллектив, и последние товарищеские матчи, которые провела команда, показали, что явно не всё в порядке.



Про «Фенербахче» такого сказать нельзя. Как раз летом команда усилилась, если даже не считать приобретения Артёма Дзюбы. Усилился и тренерский мостик. Пришёл в команду Жорже Жезуш, который за последние годы становился чемпионом сразу в трёх разных странах: в Португалии, Бразилии и Саудовской Аравии.

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Произошло заметное кадровое усиление. Пришли Виллиан Аран из Бразилии, Кинг из «Уотфорда», который в предстоящем сезоне будет много забивать.



В целом было достаточно приобретений, так что намерения у команды серьёзные. Явно есть цель выйти в групповой этап Лиги чемпионов. В этом противостоянии явный фаворит — это «Фенербахче», тем более что ответная игра будет проходить в Стамбуле, а первый матч на нейтральном поле в Польше.



Думаю, что «Фенербахче» выйдет в третий раунд отбора Лиги чемпионов, а Киев продолжит играть в Лиге Европы. Мне приглянулись два варианта с небольшими коэффициентами. Первый — это проход «Фенербахче», а второй — это Х2 и ТМ (4.5)», — сказал Петросьян.



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