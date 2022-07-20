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Доминик Тим — Федерико Дельбонис: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Гштааде

Доминик Тим — Федерико Дельбонис: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Гштааде
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Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Гштааде Доминик ТимФедерико Дельбонис.

Ставка: тай-брейка не будет за 1.74.

«Тим прибавляет, но пока ещё есть игровые провалы. На старте турнира Доминик проводил первый матч с Гастоном и на первый сет просто, можно сказать, не вышел. Австриец проиграл его со счётом 1:6. Но дальше на удивление игра полностью перевернулась, и Тим захватил инициативу и стал действовать в своём ключе. Всё же вымучил победу.

Дельбонис в первом раунде прошёл Имера, по качеству матч получился не самого высокого уровня. Слишком часто ошибались теннисисты, и лишь изредка получалось показывать задуманное на корте. Федерико был стабильнее на задней линии и острее на приёме. Поэтому победа вполне заслуженная.

Мы бы хотели рассмотреть в этом матче ставку против тай-брейка. Нам предлагают хороший коэффициент на это событие. Учитывая, что матч проходит на грунте и оба теннисиста обладают неплохим приёмом, стоит присмотреться к данному варианту», — сказал Фомин.

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