Доминик Тим — Федерико Дельбонис: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Гштааде

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Гштааде Доминик Тим — Федерико Дельбонис.
Ставка: тай-брейка не будет за 1.74.
«Тим прибавляет, но пока ещё есть игровые провалы. На старте турнира Доминик проводил первый матч с Гастоном и на первый сет просто, можно сказать, не вышел. Австриец проиграл его со счётом 1:6. Но дальше на удивление игра полностью перевернулась, и Тим захватил инициативу и стал действовать в своём ключе. Всё же вымучил победу.
Дельбонис в первом раунде прошёл Имера, по качеству матч получился не самого высокого уровня. Слишком часто ошибались теннисисты, и лишь изредка получалось показывать задуманное на корте. Федерико был стабильнее на задней линии и острее на приёме. Поэтому победа вполне заслуженная.
Мы бы хотели рассмотреть в этом матче ставку против тай-брейка. Нам предлагают хороший коэффициент на это событие. Учитывая, что матч проходит на грунте и оба теннисиста обладают неплохим приёмом, стоит присмотреться к данному варианту», — сказал Фомин.
Тихонов: кому из мужиков Касаткина теперь нужна?
Роднина: в каминг-ауте Касаткиной не вижу никакой смелости.
Тарпищев сравнил Медведева с Сафиным и Кафельниковым.
Рублёв хотел сыграть на Уимблдоне в паре с украинцами.
Тренер Джоковича дал понять, что серб не надеется сыграть на US Open.
Янчук оценил слова Касаткиной и Рублёва о смене гражданства.
- 20 июля 2022
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:19
-
08:21
-
07:14
-
06:00
- 19 июля 2022
-
21:21
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:04
-
07:47
-
06:38
- 18 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:03
-
10:00