Леолия Жанжан — Сара Соррибес-Тормо: ставка Сергея Фомина на игру в Палермо

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Палермо Леолия Жанжан — Сара Соррибес-Тормо.



Ставка: ТБ 7.5 брейка за 1.61.



«Жанжан в этом году пытается выжать максимум из своей игровой формы. Француженка начинала год на турнирах серии ITF, но за счёт хороших результатов ей удалось выйти на новый уровень. Теперь она пробует свои силы на турнирах серии WTA.

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Здесь, в Палермо, Леолия смогла пройти квалификацию и первый круг основой сетки. По игре она смотрится уверенно, без сильных игровых спадов.



Соррибес-Тормо проводит не лучший сезон. Есть локальные успехи, но глобально испанка играет ниже своих реальных возможностей. Свой путь на этом турнире Сара начала матчем с Богдан. И там она смотрелась откровенно слабо, была близка к поражению в двух партиях, но вовремя сумела переломить ход встречи.



Для ставки в этом противостоянии рассмотрим рынок брейков. Учитывая, что обе теннисистки часто теряют свои подачи по ходу матчей и любят играть затяжные розыгрыши, самым логичным вариантом выглядит тотал больше», — сказал Фомин.



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