Лоренцо Музетти — Эмиль Руусувуори: прогноз Сергея Фомина на игру в Гамбурге

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Гамбурге Лоренцо Музетти — Эмиль Руусувуори.
Ставка: тай-брейка не будет за 1.69.
«Нас ожидает интересный матч на турнире в Гамбурге. За выход в 1/8 финала поспорят Лоренцо Музетти и Эмиль Руусувуори.
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Музетти рад вернуться на грунт после провального травяного отрезка сезона. Сначала итальянец сыграл в Бостаде, где проиграл Джере, а затем уже приехал в Гамбург и здесь смог пройти первый круг. Матч с Лайовичем получился упорным и тяжёлым. Хорошая проверка для итальянца, и он ее прошёл.
Руусувуори удивил. Обыграть Шварцмана на старте турнира, да и ещё со счётом 2:0, дорогого стоит. Эмиль качественно играл на задней линии и вовремя переходил к атакующим действиям. Вполне заслуженная победа.
В исходы лезть не хочется, а вот сыграть против тай-брейка можно и нужно. Руусувуори в этом сезоне провёл 20 матчей на грунте, и лишь в пяти из них был сыгран решающий гейм. У Музетти статистика не сильно хуже. Итальянец сыграл 22 игры на грунте, и тай-брейк был лишь в семи матчах. За такой коэффициент смело играем», — сказал Фомин.
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