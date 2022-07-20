«Манчестер Сити» — «Америка»: ставка Александра Елагина на товарищеский матч

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на товарищеский матч «Манчестер Сити» — «Америка».
Ставка: ТБ 4 за 2.35.
«Не прошло и семи недель после чемпионского матча с «Астон Виллой» на «Этихаде», как «Манчестер Сити» вошёл в подготовку к новому сезону. В рамках турне по США Пеп Гвардиола включил в состав 26 футболистов.
Гвардиола: могу подтвердить, что Зинченко переходит в «Арсенал».
Среди них не будет основных игроков — Фила Фодена, Джона Стоунза, Илкая Гюндогана и Эмерика Лапорта. Первые трое отправились готовиться вместе с молодёжкой, так как имеют проблемы с вакцинацией.
Остальные 26 игроков, среди которых Александр Зинченко, которого прочат в «Арсенал», Калвин Филлипс, Эрлинг Холанд и Штефан Ортега, готовы сыграть. Противостоять им будет один из самых титулованных клубов Мексики. Однако прошлый сезон у них не задался.
Это будет третья товарищеская игра между командами. В двух предыдущих победили англичане. Однако я ожидаю голы. Тем более Эрлинг Холанд наверняка постарается сразу же проявить себя», — сказал Елагин.
Благодаря Агаларову в Уфе на 175% выросла популярность занятий футболом.
Прогноз с коэффициентом 2.35 на матч «Ференцварош» — «Слован».
Объявлены назначения судей на второй тур РПЛ.
Нагельсман: только «Барселона» покупает всех игроков без денег!
Почему «Фенербахче» выбьет киевское «Динамо» из Лиги чемпионов.
Ловчев: на похороны Федуна и Заремы не придёт столько людей, как к Ярцеву.
- 20 июля 2022
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:19
-
08:21
-
07:14
-
06:00
- 19 июля 2022
-
21:21
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:04
-
07:47
-
06:38
- 18 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00