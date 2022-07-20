«Манчестер Сити» — «Америка»: ставка Александра Елагина на товарищеский матч

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на товарищеский матч «Манчестер Сити» — «Америка».



Ставка: ТБ 4 за 2.35.



«Не прошло и семи недель после чемпионского матча с «Астон Виллой» на «Этихаде», как «Манчестер Сити» вошёл в подготовку к новому сезону. В рамках турне по США Пеп Гвардиола включил в состав 26 футболистов.

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Среди них не будет основных игроков — Фила Фодена, Джона Стоунза, Илкая Гюндогана и Эмерика Лапорта. Первые трое отправились готовиться вместе с молодёжкой, так как имеют проблемы с вакцинацией.



Остальные 26 игроков, среди которых Александр Зинченко, которого прочат в «Арсенал», Калвин Филлипс, Эрлинг Холанд и Штефан Ортега, готовы сыграть. Противостоять им будет один из самых титулованных клубов Мексики. Однако прошлый сезон у них не задался.

Это будет третья товарищеская игра между командами. В двух предыдущих победили англичане. Однако я ожидаю голы. Тем более Эрлинг Холанд наверняка постарается сразу же проявить себя», — сказал Елагин.

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