Светлана Журова прокомментировала слова Дарьи Касаткиной о смене спортивного гражданства

Депутат Государственной Думы России Светлана Журова в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru прокомментировала слова 12-й ракетки мира и первой ракетки России Дарьи Касаткиной. Теннисистка призвала юных российских теннисистов менять спортивное гражданство.



«В теннисе нет сейчас проблем, зачем менять гражданство. Не допустил только Уимблдон, остальные допустили. Она неправильно делает такие призывы. Видимо, у неё есть планы уехать, прокладывает дорогу. Ей, возможно, нужна поддержка общества. Наверное, она куда-то наметила и оправдывает свои действия таким образом.



Зачем теннисистам сейчас менять гражданство? Даже если год не будет международных соревнований, значит, надо внутри создать систему соревнований, чтобы ребята не теряли навыков. При смене гражданства есть так называемый карантин. Человек год-два вообще не будет нигде выступать. Что для него меняется? Да, через два года он получит другое гражданство. Не факт, что за эти два года ничего не произойдёт. Нас сейчас не сильно любят. Можно поменять гражданство, но нельзя купить любовь людей», – сказала Журова в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru Евгением Копачевым.



Ранее в интервью Дарья Касаткина не исключила, что может сменить гражданство. В июле Касаткина проиграла в первом круге турнира в Гамбурге, уступив представительнице Чехии Катержине Синяковой.



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