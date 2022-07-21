Букмекеры оценили шансы «Ливерпуля» обыграть «Лейпциг» в Германии

21 июля состоится товарищеский матч «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль». Начало встречи намечено на 20:15 мск.

Прогноз с коэффициентом 7.20 на матч «Зенит» — «Крылья Советов».

Игра состоится на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге (Германия).

Эксперты склоняются к победе английского клуба: поставить на «Ливерпуль» предлагается с коэффициентом 2.05. Успех «Лейпцига» оценён в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 4.00.



Аналитики не сомневаются, что встреча порадует высокой результативностью: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47. Гол в каждом тайме доступен за 1.50.

Если забьют футболисты «РБ Лейпциг», сыграет коэффициент 1.26. Гол в исполнении «Ливерпуля» идёт с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.49.

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