«Динамо Киев» — «Фенербахче»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, какой счёт

Киевское «Динамо» и турецкий «Фенербахче» сыграли вничью в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Игра состоялась на нейтральном поле в Польше.

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Встреча на стадионе «Видзева» в Лодзи (Польша) закончилась со счётом 0:0. В первом тайме опасных моментов практически не возникало.

После перерыва клуб из Турции владел небольшим территориальным преимуществом. По ходу игры «Фенербахче» подал шесть угловых против одного у соперника. Несмотря на это, команда из Украины удержала ничью.



На матче работала бригада арбитров из Швеции, главным судьей был Гленн Нюберг.

Ответная игра между «Фенербахче» и киевским «Динамо» запланирована на 26 июля, она состоится в Стамбуле (Турция).

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