Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо Киев» — «Фенербахче»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, какой счёт

«Динамо Киев» — «Фенербахче»: результат матча Лиги чемпионов, кто победил, какой счёт
Комментарии

Киевское «Динамо» и турецкий «Фенербахче» сыграли вничью в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Игра состоялась на нейтральном поле в Польше.

Прогноз с коэффициентом 7.20 на матч «Зенит» — «Крылья Советов».

Встреча на стадионе «Видзева» в Лодзи (Польша) закончилась со счётом 0:0. В первом тайме опасных моментов практически не возникало.

После перерыва клуб из Турции владел небольшим территориальным преимуществом. По ходу игры «Фенербахче» подал шесть угловых против одного у соперника. Несмотря на это, команда из Украины удержала ничью.

На матче работала бригада арбитров из Швеции, главным судьей был Гленн Нюберг.

Ответная игра между «Фенербахче» и киевским «Динамо» запланирована на 26 июля, она состоится в Стамбуле (Турция).

Канчельскис: «Спартак» не станет чемпионом в ближайшие четыре года.

Петржела: «Зенит» теперь не российская, а бразильская команда.

Все решения Безбородова в матче «Ахмат» — «Спартак» признаны верными.

Стали известны детали контракта «Локомотива» с Иваном Игнатьевым.

Прогноз с коэффициентом 7.20 на матч «Оренбург» — «Урал».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022