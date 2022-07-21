Александра Саснович — Марина Заневская: прогноз Сергея Фомина на матч в Гамбурге

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Гамбурге Александра Саснович — Марина Заневская.



Ставка: победа Саснович с форой (-2.5) за 1.65.



«Саснович здорово смотрится на этом турнире. Играет с запасом и многое получается на корте.

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Мощные и точные удары с задней линии помогают захватывать инициативу в розыгрышах и диктовать свои условия. Но и в защите получается отыгрывать на высоком уровне. В хорошей форме находится белорусская теннисистка.



Заневская в этом году сбавила ход и частенько проваливает матчи. Здесь, в Гамбурге, Марина прошла не самых сложных соперниц. Хотя в стартовом матче с Томовой пришлось помучиться. Матч был упорным, и лишь в третьем сете удалось добыть итоговую победу. Дальше, в 1/16 финала, против Игнатик было уже попроще.



Как итог считаю, что на данном отрезке сезона Саснович пребывает в лучшей игровой форме. Она сейчас уверена в себе и здорово смотрится на задней линии. Поэтому предлагаю рассмотреть минусовую фору на Александру», — сказал Фомин.

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