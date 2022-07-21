Александра Саснович — Марина Заневская: прогноз Сергея Фомина на матч в Гамбурге

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Гамбурге Александра Саснович — Марина Заневская.
Ставка: победа Саснович с форой (-2.5) за 1.65.
«Саснович здорово смотрится на этом турнире. Играет с запасом и многое получается на корте.
Как отказ Карлсена от короны изменит шахматный мир.
Мощные и точные удары с задней линии помогают захватывать инициативу в розыгрышах и диктовать свои условия. Но и в защите получается отыгрывать на высоком уровне. В хорошей форме находится белорусская теннисистка.
Заневская в этом году сбавила ход и частенько проваливает матчи. Здесь, в Гамбурге, Марина прошла не самых сложных соперниц. Хотя в стартовом матче с Томовой пришлось помучиться. Матч был упорным, и лишь в третьем сете удалось добыть итоговую победу. Дальше, в 1/16 финала, против Игнатик было уже попроще.
Как итог считаю, что на данном отрезке сезона Саснович пребывает в лучшей игровой форме. Она сейчас уверена в себе и здорово смотрится на задней линии. Поэтому предлагаю рассмотреть минусовую фору на Александру», — сказал Фомин.
Карацев — Галан: букмекеры оценили шансы россиянина.
Рублёв и Касаткина готовы бросить Россию. Что об этом думают в Госдуме?
Казахстан впервые в истории завоевал золотую медаль на ЧМ по лёгкой атлетике.
Тихонов: кому из мужиков Касаткина теперь нужна?
Роднина: в каминг-ауте Касаткиной не вижу никакой смелости.
Тарпищев сравнил Медведева с Сафиным и Кафельниковым.
- 21 июля 2022
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
07:42
-
06:20
-
04:49
-
03:22
- 20 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:19
-
08:21
-
07:14
-
06:00
- 19 июля 2022
-
21:21
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00