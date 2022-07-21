Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Александра Саснович — Марина Заневская: прогноз Сергея Фомина на матч в Гамбурге

Александра Саснович — Марина Заневская: прогноз Сергея Фомина на матч в Гамбурге
Комментарии

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Гамбурге Александра Саснович — Марина Заневская.

Ставка: победа Саснович с форой (-2.5) за 1.65.

«Саснович здорово смотрится на этом турнире. Играет с запасом и многое получается на корте.

Как отказ Карлсена от короны изменит шахматный мир.

Мощные и точные удары с задней линии помогают захватывать инициативу в розыгрышах и диктовать свои условия. Но и в защите получается отыгрывать на высоком уровне. В хорошей форме находится белорусская теннисистка.

Заневская в этом году сбавила ход и частенько проваливает матчи. Здесь, в Гамбурге, Марина прошла не самых сложных соперниц. Хотя в стартовом матче с Томовой пришлось помучиться. Матч был упорным, и лишь в третьем сете удалось добыть итоговую победу. Дальше, в 1/16 финала, против Игнатик было уже попроще.

Как итог считаю, что на данном отрезке сезона Саснович пребывает в лучшей игровой форме. Она сейчас уверена в себе и здорово смотрится на задней линии. Поэтому предлагаю рассмотреть минусовую фору на Александру», — сказал Фомин.

Карацев — Галан: букмекеры оценили шансы россиянина.

Рублёв и Касаткина готовы бросить Россию. Что об этом думают в Госдуме?

Казахстан впервые в истории завоевал золотую медаль на ЧМ по лёгкой атлетике.

Тихонов: кому из мужиков Касаткина теперь нужна?

Роднина: в каминг-ауте Касаткиной не вижу никакой смелости.

Тарпищев сравнил Медведева с Сафиным и Кафельниковым.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022