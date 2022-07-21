Бернарда Пера — Катержина Синякова: прогноз Владимира Чаплыгина на игру в Гамбурге

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч 1/4 финала турнира в Гамбурге Бернарда Пера — Катержина Синякова.



Ставка: ТБ 15 брейк-пойнтов за 1.90.



«По статистике грунт – самое подходящее покрытие для возникновения брейк-поинтов. Отскок мяча высокий, поэтому больше шансов навязать борьбу на приеме чужой подачи.

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Что нам говорит статистика выступления сегодняшних соперниц на грунте за последний год? У Бернарды Пера шансы на брейк-поинт на приеме чужой подачи возникают с частотой 0,94 за гейм. У Катержины Синяковой этот показатель равен 0,87.

Если брать данные за всю карьеру теннисисток, то цифры окажутся пониже: Пера – 0,77, Синякова – 0,81. Даже если взять самый низкий показатель в 0,77 брейк-поинта за гейм и умножить на предполагаемое букмекерами количество геймов (21.5), то ожидаемое число брейк-поинтов будет равняться 16.55. Это выше предлагаемой планки тотала.



И еще один важный момент. Бернарда Пера и Катержина Синякова играли друг против друга на грунте в сентябре 2020 года. Тогда по итогам трёх сетов набралось 25 брейк-поинтов. Да, сегодня матч может длиться на три, а два сета. Но и тут не проблема, в 2020 году по итогам двух сетов набралось 18 брейк-поинтов. Так что я предлагаю играть тотал больше 15», — сказал Чаплыгин.



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