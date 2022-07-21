«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль»: ставка Александра Елагина на товарищеский матч

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на товарищеский матч «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2.5) за 6.65.



«Для «Ливерпуля» это уже третий подготовительный матч к новом сезону. Два первых они провели во время азиатского турне. Сначала они крупно проиграли «МЮ» (0:4), но затем обыграли «Кристал Пэлас» (2:0) благодаря голам Хендерсона и Салаха.

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С «Лейпцигом» «Ливерпуль» Юргена Клоппа встречался дважды в плей-офф Лиги чемпионов в феврале и марте 2021 года.

Оба матча прошли без зрителей в Будапеште, и оба завершились победой англичан. Считаю, что и на этот раз «Ливерпуль» окажется сильнее», — сказал Елагин.



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