БАТЭ — «Коньяспор»: ставка Николая Ходасевича на матч квалификации Лиги конференций

Спортивный журналист, комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций БАТЭ – «Коньяспор».



Ставка: победа «Коньяспора» с форой (-1) за 1.75.



«Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, который пройдёт не в Борисове, а на поле турецкого клуба. Белорусский футбол под санкциями УЕФА.



У БАТЭ большие проблемы. И грянули они аккурат перед стартом в еврокубках. Во-первых, сенсационное домашнее поражение от дебютанта элитного дивизиона «Арсенала» из Дзержинска – 1:2. Не случайное, кстати, а вполне по игре. Во-вторых, летом из Борисова по разным причинам уже уехали шесть футболистов. Трое ведущих исполнителей: защитник Филипович, полузащитники Виллюмссон и Умаров.

В-третьих, у команды тренер-дебютант Александр Михайлов не только в еврокубках, но и в большом футболе. Все эти факторы наталкивают на мысль, что два матча с «Коньяспором» вряд ли принесут положительные эмоции.



Турецкий клуб пока пребывает в межсезонной подготовке, но на этот момент не стал бы обращать внимания. Белорусский чемпионат не славится темпом, так что коллектив из Борисова вроде бы должен быть на ходу, но вряд ли функционально будет лучше соперника. Конечно, «Коньяспор» с запасом класса и подбором техничных игроков, которые могут знатно потрепать не самую надёжную оборону БАТЭ.



Номинальные гости – фавориты по делу. Должны комфортно побеждать», — сказал Ходасевич.



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